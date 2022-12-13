Карантин по ОРВИ ввели в пяти школах в Челябинской области
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Челябинской области за неделю на 31,9%. На карантин закрыты пять школ региона.
По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах. Уровень заболеваемости превышает эпидпорог в два раза
Образовательный процесс приостановлен в 242 классах 62 образовательных учреждений, пишет Kursdela.biz. Полностью приостановлен образовательный процесс в пяти школах.
Прививки от гриппа поставили свыше 1,56 млн жителей Челябинской области, в том числе 416 тыс. детей.
Ранее в этот день сообщалось о всплеске заболеваемости ОРВИ в Липецкой области. За неделю к медикам обратились больше 14 тыс. человек, в том числе 7,75 тыс. детей.