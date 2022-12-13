Пропавший в горах Сочи турист вышел на связь

Пропавший в горах Сочи мужчина, которого с 12 декабря ищут спасатели, вышел на связь. Об этом 13 декабря сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

Турист заявил, что жив, но не может определить свое местонахождение.

«Удалось связаться с пропавшим туристом по телефону. Мужчина сообщил, что он заблудился, но здоров и не получил никаких травм. К сожалению, он не смог объяснить спасателям свое местонахождение или прислать координаты. Поиск продолжается», — говорится в распространенном сообщении в Telegram-канале ведомства.

Накануне в спасательный отряд МЧС обратился мужчина и сообщил, что его знакомый не вышел в установленное время из похода, в который отправился 9 декабря. Крайний день возвращения с маршрута был назначен на 11 декабря.

На поиски пропавшего были направлены две группы спасателей.