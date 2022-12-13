В МИД РФ объяснили сообщения о якобы отказе премьера Индии приехать в Москву
В Москве считают недопониманием сообщения СМИ о том, что визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Российскую Федерацию в этом году был отменен. Об этом 13 декабря заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил [пресс-секретарь президента России] Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался», — сказал Руденко журналистам в кулуарах международного дискуссионного клуба «Валдай».
На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источник написало, что Моди отказался от проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным после «угроз применить ядерное оружие на Украине», пишет «Газета.Ru».
На прошлой неделе первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с «Известиями» отмечал, что Моди мог бы содействовать урегулированию украинского конфликта, однако сам Киев не хочет идти на переговоры.
В сентябре Путин встречался с Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Узбекистане.
Тогда премьер Индии выступил за расширение сотрудничества в рамках ШОС.