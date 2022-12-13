Около 400 скоплений мусора ликвидировали в Псковской области

В 2022 году в Псковской области ликвидировали около 400 несанкционированных свалок. Об этом сообщает «Псковская лента новостей» со ссылкой председателя комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

В основном граждане оставляли в неположенных местах строительный мусор. Речь идет об обломках кирпича, кусках бетона и арматуры.

Бытовых свалок на территории региона стало меньше. По мнению Грахова, это связано с введением платы за вывоз мусора.

В ноябре суд удовлетворил ходатайство о взыскании 73,9 млн рублей с владельца и арендатора земельного участка в Ставропольском крае. Нарушители организовали на территории несанкционированную коммерческую свалку.