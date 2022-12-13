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Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах из-за мокрого снега

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Фото: ТАСС/Софья Сандурская
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Водителям следует быть осторожнее на дорогах из-за мокрого снега, который прогнозируется в столице. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает во вторник, 13 декабря.

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По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти в некоторых районах города с 21:00 вторника до 9:00 среды, передает агентство городских новостей «Москва».

«На дорогах сохраняется гололедица, местами остаются снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в Москве 14 декабря прогнозируется сильный снегопад. В среду ожидается прохождение волнового циклона.

По словам синоптика, в столице ожидаются снежные заносы. Она также предупредила, что все осадки, которые выпадали накануне, превратятся местами в сильную гололедицу, пишет «Москва 24».

В настоящее время движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров, сообщается на сайте kp.ru.

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