Водителей в Москве призвали к осторожности на дорогах из-за мокрого снега
Водителям следует быть осторожнее на дорогах из-за мокрого снега, который прогнозируется в столице. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает во вторник, 13 декабря.
По прогнозам синоптиков, мокрый снег будет идти в некоторых районах города с 21:00 вторника до 9:00 среды, передает агентство городских новостей «Москва».
«На дорогах сохраняется гололедица, местами остаются снежные заносы. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Просим водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова сообщила, что в Москве 14 декабря прогнозируется сильный снегопад. В среду ожидается прохождение волнового циклона.
По словам синоптика, в столице ожидаются снежные заносы. Она также предупредила, что все осадки, которые выпадали накануне, превратятся местами в сильную гололедицу, пишет «Москва 24».
В настоящее время движение затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, на Волгоградском проспекте, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию, не превышать скорость и избегать резких маневров, сообщается на сайте kp.ru.