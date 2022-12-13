Корреспондент МИЦ «Известия» стала одним из лучших «авиационных» журналистов

8 декабря в ходе XXI встречи участников Авиационного пресс-клуба состоялось награждение лучших журналистов России, специализирующихся на тематике воздушного транспорта, авиационной промышленности и смежных отраслей.

Корреспондент отдела бизнеса Анастасия Львова стала победителем в номинации «Лучший журналист ежедневной газеты» в категории «Авиационная промышленность», а также призером в категории «Воздушный транспорт»

Всего в конкурсе было семь номинаций, в которых, авиационные эксперты оценивали профмастерство российских журналистов. СМИ и гости Авиационного пресс-клуба стали участниками запуска обратного отсчета — 100 дней до 100-летия гражданской авиации России.

Встречи участников Авиационного пресс-клуба, объединяющего журналистов, специализирующихся на тематике воздушного транспорта и аэрокосмической отрасли, и пресс-секретарей авиационных предприятий и организаций, проводятся с 2006 года.