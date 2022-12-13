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Полковник США счел побег в Польшу единственным спасением для Зеленского

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: бегство в Польшу — единственный вариант спасения для Зеленского
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Фото: Global Look Press/Presidential Office of Ukraine
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Превосходство Вооруженных сил РФ не оставляет украинской армии шансов для победы, поэтому единственным спасением для президента Украины Владимира Зеленского является бегство в Польшу. Об этом 13 декабря заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

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«Зеленскому не на что рассчитывать, разве что он может сбежать в Польшу, хотя бы на время, когда ситуация обострится <...> иначе его песенка спета», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери, численность армии падает, а вскоре может сложиться ситуация, при которой воевать будет некому. Также полковник указал на проблему нехватки топлива и боеприпасов в ВСУ.

Ранее, 29 ноября, Макгрегор заявил, что Зеленский будет неукоснительно следовать инструкциям из Белого дома и придет время, когда ему скажут, что «игра окончена», необходимы переговоры с РФ, по итогам которых ему придется пойти на территориальные уступки. Полковник допустил, что затем Зеленский станет жертвой радикальных националистов.

До этого, 6 августа, бывший офицер разведки США Скотт Риттер также предположил, какая судьба ждет украинского лидера. По его словам, Зеленский будет вынужден либо покинуть Украину, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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