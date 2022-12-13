В Калужской области установили 38 станций очистки воды

В Калужской области было установлено 38 водоочистных станций в 2022 году. Еще 15 готовят ко вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет газета «Весть» со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

Это значит, что чистая питьевая поступит в дома жителей 53 населенных пунктов области.

«Новые станции очистки воды оснащены современным оборудованием, готовят и подают воду в магистральную сеть в соответствии с требованиями СанПиН», — отмечается в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, на сборку одной станции уходит около 10 дней. У станций разная производительность, а оборудование выбирают с учетом особенностей воды в населенном пункте.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что в городе Спас-Клепики Рязанской области запустили в эксплуатацию водозаборный узел № 1. Система, установленная на нем, является самой технологичной в регионе по объему и производительности. При работе узла удается получить 60 кубометров очищенной воды в час.