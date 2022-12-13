Метели и сильный снег ожидаются в Татарстане к концу недели
Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий на территории Татарстана во второй половине недели. В регионе ожидаются метели и сильный снег.
По данным Гидрометцентра республики, 14 декабря ситуацию в Татарстане еще будет определять сибирский антициклон. Осадки в течение суток маловероятны, небольшой снег может выпасть только на западе. Температура воздуха ночью упадет до -9…-14 градусов, в дневные часы ожидается -3…-9 градусов. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».
15 декабря снег придет с атмосферным фронтом. Ветер усилится до 17 м/с. При этом ожидается повышение температуры до -6…-11 градусов ночью. 16 декабря снегопад продолжится. Усиление осадков ожидается 17 декабря. Сильный снегопад и метели ожидаются из-за прохождения активных атмосферных фронтов юго-западного циклона.
Ранее в этот день ограничение движения пассажирского транспорта ввели на дорогах Еврейской автономной области в связи со снегопадом. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными, особенно в темное время суток.