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Качиньский получил выговор за обвинение нерожавших женщин в пьянстве

Польскому депутату Качиньскому сделали выговор за обвинение нерожавших женщин в пьянстве
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Фото: TASS/Zuma
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Председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский получил выговор за обвинение женщин в пьянстве. Об этом сообщила 13 декабря депутат Сейма республики, представитель парламентской комиссии по депутатской этике Моника Фалей.

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В ноябре он во время турне по Польше заявил, что в стране рождается мало детей из-за того, что некоторые женщины употребляют алкоголь. Между тем, сам он детей не имеет и никогда не был женат.

«Качиньский был подвергнут наказанию комитетом по этике за высказывания. Человек, который говорит о законе и справедливости, оскорбляет женщин, упрощает проблему алкоголизма и игнорирует польский епископат, не посещая при этом его собрания», — написала Фалей в Twitter.

Польское издание naTemat.pl отметило в свою очередь, что по мнению левого политика Иоанны Шойринг-Вельгус, выговор Качиньскому стал максимально возможной мерой наказания.

«По крайней мере, в его бумагах будет написано, что его высказывания недостойны члена парламента», — пояснила польский депутат.

В конце сентября Качиньский уже был наказан комиссией по депутатской этике выговором за оскорбление ЛГБТ-сообщества. В июне он на встрече с избирателями раскритиковал мнение левых сил, требующих уважать право человека на смену пола. Качиньский, в свою очередь, назвал это странным и посоветовал «обследоваться».

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