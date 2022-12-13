Компенсацию за нападение собаки на ребенка выплатят власти Кировска

Администрацию Кировска (Мурманская область) обязали выплатить компенсацию морального вреда после нападения бродячей собаки на ребенка. Сумму ущерба оценили в 60 тыс. рублей.

Пес набросился на девочку на детской площадке и покусал за лицо. Прокуратура потребовала выплатить родителям ребенка компенсацию, Кировский городской суд поддержал иск о возмещении морального вреда. Однако администрация Кировска не согласилась с решением суда первой инстанции. Власти настаивали, что компенсацию обязан выплатить владелец собаки, однако какие-либо документы, указывающие на право собственности на животное, администрация не предоставила.

ИА «Би-порт» сообщает, что Мурманский областной суд отклонил жалобу администрации Кировска. Решение суда первой инстанции вступило в законную силу.