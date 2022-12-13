Производство оленины планируют увеличить в ЯНАО к концу года
В Ямало-Ненецком автономном округе к концу 2022 года планируется увеличить производство оленины. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В 2022 году планируется заготовить более 2320 т мяса северного оленя, что превышает показатель прошлого года на 150 т», — говорится в сообщении властей.
Кроме того, ожидается увеличение производства продукции глубокой переработки из оленины. Предприятия намерены выпустить 2100 т, что почти на 30 т больше прошлогоднего показателя.
Как уточняет ИА «Ура.ру», на сегодняшний день на территории ЯНАО расположены 14 предприятий, занимающихся производством продукции из оленины. С 2020 года власти начали активно поддерживать эту отрасль, что привело к повышению качества мяса и росту производительности.