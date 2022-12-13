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В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ
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В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные в Запорожской области сорвали несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 13 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«На северо-восточном направлении запорожской линии фонта уничтожено четыре ударных беспилотника и сорвано несколько атак боевиков ВСУ на позиции наших войск», — сказал Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что противник был накрыт артиллерией, отступил и понес значительные потери.

Рогов добавил, что в городе Гуляйполе (Запорожская область) уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады теробороны украинской армии.

Врио главы региона Евгений Балицкий 3 декабря заверил, что бойцы Вооруженных сил России продолжают удерживать рубежи в Запорожской области и предотвращают любые попытки прорыва со стороны ВСУ.

В конце ноября Рогов сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более 100 боевиков ВСУ при попытке прорыва линии соприкосновения в Запорожской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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