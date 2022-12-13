Автоэксперт объяснил необходимость ограничить скорость электросамокатов

Автоэксперт, ведущий программы «Минтранс» Вячеслав Субботин прокомментировал утверждение ГОСТа об ограничении скорости гироскутеров, моноколес и электросамокатов до 25 км/ч.

«Ограничения должны быть, потому что носиться с безумной скоростью и подвергать опасности себя и окружающих нельзя. Самокат — штука опасная», — сказал он в беседе с RT во вторник, 13 декабря.

Эксперт отметил, что у прокатных самокатов ограничения действуют на уровне электронного обеспечения.

«Для частных владельцев — кто его будет ограничивать и проверять? Тут с прокатчиками по большей части надо работать. На уровне проката и зон действия скорости», — сказал Субботин.

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Росстандарте, что утвержденный новый ГОСТ Р 70514-2022 для российских и иностранных производителей электронных средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ) вступит в силу с 1 февраля 2023 года.

Требования документа не будут обязательными, но соблюдающие их компании смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Под ЭСИМ подразумеваются электросамокаты, моноколеса и гироскутеры.

ГОСТ вводит требования на ограничение максимальной скорости в 25 км/ч с возможностью определения местоположения ЭСИМ, сообщает телеканал «Звезда». Это позволит существенно повысить безопасность граждан. Стандарт гармонизирован с международным стандартом EN 17128-2020, пишет «Ридус».

Также ГОСТ предусмотрит функцию автоматического замедления в парках, сообщает телеканал «360». Кроме этого, стандарт предписывает, что электросамокат, а также батареи или аккумуляторы должны быть спроектированы и сконструированы таким образом, чтобы исключить любой риск возгорания и механического повреждения.

Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2022 года произошло 838 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности, в которых 19 человек погибли и 870 получили ранения. Показатели невысокие, но существенно выросли — вдвое по сравнению с тем же периодом 2021-го, писали СМИ.