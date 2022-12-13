Охранную сигнализацию за 9,5 млн рублей установят в двух школах в Казани
Больше 9,5 млн рублей выделят на обеспечение охранной сигнализацией и системой эвакуации двух школ в Казани. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
На оборудование школы №67 направят 8,5 млн рублей. Еще больше 1 млн рублей потребуется для школы №167. Об этом сообщает InKazan.ru.
В качестве заказчика работ выступает департамент телекоммуникационных технологий. заявки от подрядчиков принимаются до 20 декабря. Установить оборудование в школах необходимо в течение 90 дней после заключения контракта. Рабочим также необходимо интегрировать оборудование с устройствами для дистанционного мониторинга и диспетчеризации.