Водитель фургона погиб при столкновении с грузовиком под Волгоградом
В Новониколаевском районе Волгоградской области в результате столкновения фургона с грузовиком один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.
Авария произошла вечером 12 декабря на 684-м км трассы Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 49-летний водитель фургона Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ» с прицепом.
В результате лобового столкновения водитель Hyundai скончался на месте до прибытия медиков, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Водитель второго большегруза с травмами был доставлен в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
3 декабря на 449-м км федеральной трассы М-7 Москва – Уфа в Нижегородской области легковой Hyundai выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «КамАЗ», который от удара вылетел в кювет и по пути задел большегруз Volvo. Погиб один человек, еще один получил травмы.