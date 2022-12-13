Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Трое жителей поселка Луганское погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В результате обстрела ВФУ в поселке Луганское погибли три человека. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в Telegram-канале штаба.
Ранее в этот день подполковник Народной милиции (НМ) ДНР и депутат парламента республики Андрей Баевский заявил, что ВСУ продолжают наносить артудары по Донецку даже в условиях плохой видимости.
11 декабря ВСУ четыре раза обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Град». При обстреле Киевского района города двое детей пострадали. Тогда же в результате обстрела Киевского района пострадали две мирные жительницы.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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