Два человека пострадали в ДТП в Брянске
Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Бежицком районе Брянска. В результате ДТП пострадали две женщины. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU.
Инцидент произошел накануне, 12 декабря, около 12:00 на улице Ульянова. 41-летний водитель Citroen Jumper проигнорировал дистанцию и столкнулся с легковушкой Hyundai, за рулем которой сидел 37-летний мужчина.
В итоге травмы получили две пассажирки микроавтобуса 62 и 49 лет.
Ранее 12 декабря автобус с пассажирами перевернулся в Пермском крае. По предварительным данным, пострадали два человека.