Реклама
Прямой эфир
Авто
Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Мир
На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн
Мир
Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям
Мир
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Экономика
Плата за ЖКУ может снизиться на 7-10% благодаря «умным» счетчикам
Мир
В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии
Общество
В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Мир
Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента
Общество
Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году
Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Экономика
Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям
Армия
В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ
Сюжет:

Арестович объяснил плохой внешний вид Зеленского

Арестович заявил, что Зеленский плохо выглядит из-за усталости
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Ukrainian President s Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович 13 декабря в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону (настоящий материал касается физического лица Дмитрия Гордона, выполняющего функции иноагента) объяснил физическое состояние украинского лидера Владимира Зеленского.

Невосполнимые траты: Зеленского заподозрили в махинациях с гумпомощью
Конгрессмены требуют расследовать, куда ушли выделенные Киеву деньги

В ходе разговора Гордон отметил, что президент Украины плохо выглядит и после 24 февраля превратился как будто в другого человека, пишет «Газета.Ru». На это Арестович ответил, что Зеленский очень сильно устал.

«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек — тоже уставший», — пояснил он.

Также Арестович добавил, что Зеленский по-прежнему много шутит и всегда здоровается в шутливой форме.

Состояние Зеленского и ранее вызывало вопросы.

17 апреля в комментариях под видеообращением Зеленского к гражданам страны пользователи Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера. На протяжении всего ролика президент крутится в кресле и переводит камеру на разные предметы в офисе. Подписчики отметили несвязную речь Зеленского и странное поведение, заявив что лидер страны, когда записывал видео, был пьян.

4 марта пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского в интервью европейским журналистам, которое он дал накануне. Судя по кадрам, говорить Владимиру Зеленскому тяжело. Кроме того, мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал.

Нарколог и психиатр Василий Шуров назвал поведение Зеленского в видеообращении как минимум странным. Подобное неадекватное поведение не соответствует лицу государства, подчеркнул он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022