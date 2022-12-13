Арестович объяснил плохой внешний вид Зеленского

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович 13 декабря в ходе интервью журналисту Дмитрию Гордону (настоящий материал касается физического лица Дмитрия Гордона, выполняющего функции иноагента) объяснил физическое состояние украинского лидера Владимира Зеленского.

В ходе разговора Гордон отметил, что президент Украины плохо выглядит и после 24 февраля превратился как будто в другого человека, пишет «Газета.Ru». На это Арестович ответил, что Зеленский очень сильно устал.

«Это ж гонка бесконечная, очень тяжелая. Он переродился полностью, другой человек. И этот новый человек — тоже уставший», — пояснил он.

Также Арестович добавил, что Зеленский по-прежнему много шутит и всегда здоровается в шутливой форме.

Состояние Зеленского и ранее вызывало вопросы.

17 апреля в комментариях под видеообращением Зеленского к гражданам страны пользователи Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) высказали предположение о нетрезвом состоянии украинского лидера. На протяжении всего ролика президент крутится в кресле и переводит камеру на разные предметы в офисе. Подписчики отметили несвязную речь Зеленского и странное поведение, заявив что лидер страны, когда записывал видео, был пьян.

4 марта пользователи Сети обратили внимание на странное поведение Владимира Зеленского в интервью европейским журналистам, которое он дал накануне. Судя по кадрам, говорить Владимиру Зеленскому тяжело. Кроме того, мимика украинского лидера была излишне активной. Зеленский активно размахивал руками и жестикулировал.

Нарколог и психиатр Василий Шуров назвал поведение Зеленского в видеообращении как минимум странным. Подобное неадекватное поведение не соответствует лицу государства, подчеркнул он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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