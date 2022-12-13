Обследование поврежденного при взрыве газа дома началось в Нижневартовске

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) началось обследование дома, который частично обрушился при взрыве газа. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС приступили к обследованию дома 6а на улице Мира, где в результате ЧП 4 декабря произошло частичное обрушение здания. В составе группы пять человек», — говорится в сообщении властей.

С помощью привезенного с собой оборудования специалисты проведут комплексную диагностику здания и трех прилегающий строений. В работе будет задействован мобильный комплекс «Струна», пишет ИА «Ура.ру».

Экспертам предстоит изучить состояние грунта, свай, фундамента и другие параметры конструкций. В первую очередь будет проверено состояние первого и второго подъездов, на основании этих данных специалисты оценят возможность дальнейшего проживания там людей. Также необходимо узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов.

Ожидается, что обследование займет две недели.

Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира вечером 4 декабря. Погибли девять человек, в том числе четыре ребенка. Следователи полагают, что во время монтажа газовой горелки к баллону случилась аварийная разгерметизация, что и привело к взрыву. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).