Реклама
Прямой эфир
Авто
Совбез поручил проверить обоснованность ограничений скорости на дорогах
Мир
На Украине заявили о получении кредита от Франции в размере €100 млн
Мир
Лукашенко одобрил проект соглашения с РФ о судоходстве по внутренним водным путям
Мир
Страны ЕС начали массово возвращать нелегальных мигрантов в Польшу
Экономика
Плата за ЖКУ может снизиться на 7-10% благодаря «умным» счетчикам
Мир
В Швейцарии предупредили о риске дефицита электроэнергии
Общество
В Донбасс прибыла тысячная с 2014 года гуманитарная колонна МЧС России
Мир
Европарламент проголосовал за прекращение полномочий своего вице-президента
Общество
Строительство трассы М12 до Тюмени завершится в 2024 году
Происшествия
Три человека погибли при обстреле ВСУ поселка Луганское в ДНР
Экономика
Мишустин заявил о продолжении периода адаптации России к санкциям
Армия
В Запорожской области российские военные сорвали несколько атак ВСУ

Пожар произошел в жилом доме в Орловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар в жилом доме произошел в поселке Змиевка в Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 12 декабря, в 12:49 на улице Луговой.

В результате сгорела кровля на площади 48 кв. м. Также выгорели ванная комната и прихожая. Никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

12 декабря сообщалось о пожаре в квартире в Хвалынске. Спасатели эвакуировали трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, детей госпитализировали в тяжелом состоянии, позже девочка скончалась. В момент возгорания они находились дома одни.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022