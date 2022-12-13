Пожар произошел в жилом доме в Орловской области

Пожар в жилом доме произошел в поселке Змиевка в Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 12 декабря, в 12:49 на улице Луговой.

В результате сгорела кровля на площади 48 кв. м. Также выгорели ванная комната и прихожая. Никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

12 декабря сообщалось о пожаре в квартире в Хвалынске. Спасатели эвакуировали трехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку, детей госпитализировали в тяжелом состоянии, позже девочка скончалась. В момент возгорания они находились дома одни.