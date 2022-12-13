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Эксперты дали советы по защите от огневых рисков на инфраструктурных объектах

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Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова
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Слаженность действий лиц, ответственных за работу с нештатными ситуациями, и спасательных служб, совместные протоколы безопасности и регулярные учения являются залогом успешной защиты от огневых рисков. Задача «общегражданской» сферы оперативно перенять эту модель работы. К таким выводам пришли эксперты в области промышленной безопасности, анализировавшие пожары на российских инфраструктурных объектах.

«Протоколы, где четко отражены действия каждого в нештатной ситуации, учения по самым сложным сценариям, разбор учений, уточнение протоколов — жизненно необходимая практика режимных объектов, в первую очередь крупных промышленных предприятий, по работе с чрезвычайными ситуациями», — отмечает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Эксперт призвал «не спекулировать на серии пожаров на инфраструктурных объектах, произошедших в последнее время». Он отметил необходимость для владельцев объектов «совместно с надзорными органами сформировать программу по минимизации рисков возникновения огня, а также превентивной отработке мер реагирования: эвакуации, устранению очагов возгорания совместными усилиями ответственных служб и МЧС».

В качестве примера эффективности таких мер он привел пожар в каучуковом цехе «Нижнекамскнефтехима» в Татарстане. По словам Пикина, факторами, которые привели к возгоранию, могли стать «конструктивные особенности здания» либо действия подрядной «организации по ремонту — у них внимание к ТБ, как показывает статистика, не идеально». «Пожар длился относительно долго, но только по причине горючести каучука. (…) Наличие большого количества дыма — также следствие физических свойств продукта», — рассказал эксперт.

Он обратил внимание на слаженную работу спасательных служб предприятия и МЧС. «Самое главное — произошла своевременная эвакуация людей, и никто не пострадал», — подчеркнул Сергей Пикин. Он также добавил, что полностью застраховаться от инцидентов невозможно даже «при тщательном подходе к оценке рисков». Ровно поэтому во всем мире уже более полутысячи лет работают страховые компании.

В свою очередь эксперт Финансового университета при правительстве, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что «Нижнекамскнефтехим» уделяет «особое внимание противопожарной безопасности и мерам по сдерживанию распространения огня».

При этом «различные инциденты на промышленных объектах возможны», добавил аналитик. По его словам, разворачивание тушения силами пожарных бригад предприятия и МЧС в течение нескольких минут после получения сигнала является «хорошим примером того, как надзорные органы и само предприятие сделали выводы по инцидентам на иных объектах и заранее озаботились вопросами безопасности промышленного объекта и безопасности персонала». Но ключевую роль сыграла, конечно же, отработка схожих и более сложных ситуаций в ходе учений, добавил он.

«Тот факт, что удалось быстро ликвидировать пожар и не допустить распространения на другие объекты, показывает, что все службы сработали хорошо. Конструкция здания осталась цела. А мы в последнее время видели, как и гораздо более современные строения, где вроде бы были все необходимые системы пожарной безопасности, уничтожались огнем полностью», — заключил Юшков.

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