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«Ъ»: Китай запретил поставки собственных процессоров Loongson в Россию и другие страны

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Власти Китая ввели запрет на экспорт процессоров Loongson в Россию и другие страны. Об этом 13 декабря сообщила газета «Коммерсант».

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«Некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, но теперь приобрести партию невозможно», — сообщил изданию источник, близкий к Минцифры.

По его словам, российские компании не сильно зависят от китайских процессоров, но при возникновении проблем с параллельным импортом они рассчитывали перейти на решения Loongson.

По данным газеты, экспорт процессоров был запрещен в связи с тем, что технологию признали стратегически важной для Китая.

«Лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков», — пояснил собеседник издания.

В то же время директор компании «Промобит» Максим Копосов отметил, что пока не видит проблем, потому что в России нет массовых проектов с использованием данных процессоров. По его словам, запрет будет формальным, поскольку купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно.

В беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил схожее мнение. Он отметил, что на российском потребительском рынке данные процессоры вообще никак не предоставлены, да и на профильном тоже.

В июне управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Известиям» о процессорах Baikal-S, которые, по словам эксперта, стали самой удачной и конкурентоспособной разработкой в российской IT-индустрии.

Он напомнил, что компания «Байкал электроникс» — одна из ведущих в России в производстве процессоров.

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