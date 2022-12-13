«Ведомости» предрекли «убийство свободного рынка» из-за потолка цен

Такой механизм, как установление потолка цен, «может превратиться в узду для всего мирового рынка», пишут «Ведомости» в новой редакционной статье.

«Нефтяная отрасль очевидно призвана стать своеобразным полигоном для отработки этого нового инструмента, который в конечном итоге должен привести к кардинальным изменениям в мировой торговле, не просто к замене существующих правил, а к убийству свободного рынка и установлению контроля над ним со стороны единого регулятора», — отмечается в публикации. Ее авторы напомнили о том, что сейчас обсуждается возможность введения аналогичных механизмов по ограничению цен на газовом рынке. «Следующим шагом может стать любой другой рынок с неэластичным спросом: зерновой, минеральных удобрений, редкоземельных металлов», — подчеркивается в статье.



Ее авторы также проанализировали проект указа президента России, призванный стать ответом на введение потолка цен на нефть. Документ находится на обсуждении в правительстве.

«Предложения, разработанные в качестве реакции на введение потолка цен, предполагают запрет на поставки нефти из России в случае выполнения одного из следующих условий: если контракт на поставку нефти или нефтепродуктов заключается с одним из государств, поддерживающих потолок цен, или если в контракте на поставку прямо или косвенно содержится положение о применении механизмов потолка цен на нефть. При этом самому правительству поручается разработать порядок мониторинга положений указа», — сообщают «Ведомости».

Журналисты полагают, что документ поддержат отраслевые лоббисты, которые принимали участие в подготовке предложений, как в России, так и за рубежом. «Прежде всего потому, что указанные меры никак не препятствуют поставкам нефти и нефтепродуктов через налаженные каналы с участием посредников, в том числе и через собственные трейдинговые каналы», — поясняется в статье.

Также отмечается, что «отсутствие в проекте указа мер по контролю за конечным потребителем ресурсов, безусловно, будет поддержано не только российскими экспортерами, но и нашими западными оппонентами, для которых «потолок цен» — это расчетная, контролируемая величина, позволяющая обеспечить контролируемый доход российского бюджета, с одной стороны, а с другой стороны — энергобезопасность любой страны, которая захочет приобрести неограниченные объемы российской нефти по серым схемам».

В то же время в публикации говорится, что один из пунктов проекта указа «может вызвать недоумение». Речь идет о положении, которое касается права правительства «не применять запрет на поставку нефти, установленный в начале документа». «Другими словами, одни пункты проекта указа нацелены на то, чтобы не мешать никому работать, а последний говорит о том, что прилагаемый документ можно и вовсе не издавать, поскольку правительство вправе игнорировать все запреты, установленные указом», — пишут авторы. По их мнению, данный момент «не только полностью дезавуирует смысл ограничений, предлагая участникам рынка воспользоваться открытой правительством калиткой, но и, как принято выражаться, обладает высокой коррупционной емкостью».

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем в Евросоюз российскую нефть, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. 12 декабря в Кремле заявили, что власти России в ближайшее время закончат проработку ответных мер.