Двух рыбаков сняли со льда в Санкт-Петербурге
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга двух рыбаков сняли со льда. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет ИА FlashNord со ссылкой на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Сотрудники комитета проверили Орловский, Английский и Красный пруды. Также был проведен мониторинг акватории Финского залива у платформы Ораниенбаум и в районе Маяка. В результате со льда были сняты двое рыбаков. На них составили протоколы об административном правонарушении. Также сотрудники комитета провели 16 профилактических бесед.
Как напоминает агентство, на лед в водоемах Санкт-Петербурга запрещено выходить с 15 ноября по 15 апреля. Нарушение предусматривает штраф до 5 тыс. рублей.
Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.