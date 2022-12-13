Эксперт назвал условие восстановления газовых отношений России и Евросоюза

Для того чтобы восстановление отношений России и Евросоюза (ЕС) в газовой сфере стало возможно, нужна их полная деполитизация. Такое мнение ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков высказал во вторник, 13 декабря.

Аналитик считает, что Россия может вернуться на европейский рынок в качестве крупного поставщика газа за счет географических преимуществ.

«Мы являемся самым удобным поставщиком для европейского рынка, они для нас тоже удобный рынок сбыта. Тем более инфраструктура есть, маршруты есть, мы понимаем, как можно починить те же самые «Северные потоки». В этом плане есть опыт взаимодействия, понимание друг друга», — сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам Юшкова, Россия не вернется на позицию крупнейшего поставщика газа в Европу, пока политический фактор не уйдет.

«Европейцы считают, что России нельзя доверять, Россия считает, что европейцам нельзя доверять. Как прежде уже, наверное, отношений не будет, они как-то должны трансформироваться. Россия ждет, чтобы европейские страны исходили из своих национальных интересов», — сказал аналитик.

Он отметил, что в настоящее время доля России на европейском газовом рынке составляет 8–10%. Фактически работает только один из газопроводов через Украину, по которому идут поставки примерно 42 млн кубометров в сутки. Также действует нитка «Турецкого потока», предназначенная для балканских стран.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Россия может вернуть статус главного поставщика газа в Евросоюз, передает НСН.

Россия поставляла Европе примерно 40% потребляемого ею газа до начала спецоперации по защите Донбасса. «Энергетический мост», строившийся десятилетиями, выдержал самые сложные периоды холодной войны, а также распад СССР и либерализацию европейских энергетических рынков, сообщает телеканал «360».

Bloomberg предполагает, что Европа не вернется к долгосрочным контрактам с Россией, из-за чего ей чаще придется обращаться к возобновляемым источникам энергии. Если же Европа хочет сохранить свою конкурентоспособность в химической, пищевой и тяжелой промышленности, ей нужен дешевый газ, а более дешевого газа, чем российский, для Европы нет, пишет REGNUM.

Министры энергетики стран Евросоюза возобновят переговоры об ограничении цен на российский газ 13 декабря. Об этом сообщил глава минпромторга председательствующей в Совете ЕС Чехии Йозеф Сикела 25 ноября по итогам заседаний Совмина ЕС по энергетике.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что группа из 12 государств — членов Евросоюза призвала снизить потолок цен на газ из России. Согласно информации агентства, это сделано в попытках смягчить влияние энергетического кризиса на европейских потребителей и бизнес. Среди этих 12 стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.