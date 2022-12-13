ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцоговине статуса кандидата на вступление в сообщество

Евросоюз согласовал предоставление Боснии и Герцеговине (БиГ) статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом сообщило 13 декабря Agence France-Presse со ссылкой на дипломатический источник.

Отмечается, что соответствующее решение было принято министрами стран Евросоюза по европейским делам.

12 октября немецкая газета Welt сообщила, что Еврокомиссия намерена рекомендовать главам государств и правительств стран ЕС как можно скорее предоставить БиГ статус кандидата на вступление в сообщество. Как уточняет издание, этому намерению ЕК способствует «существенный» прогресс в проведении реформ в БиГ.

До этого, 17 июня, Еврокомиссия отказала Грузии в рекомендации предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. В пояснении говорилось, что Тбилиси необходимо провести приоритетные реформы для улучшения функционирования государства. Известно, что она оценит реформы Грузии для получения соответствующего статуса не раньше 2023 года.