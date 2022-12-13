В Крыму завершили сев озимых на площади более 0,5 млн га

В Крыму завершился сев озимых культур под урожай 2023 года. Об этом во вторник, 13 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на власти региона.

Как отмечается в материале, было засеяно 0,54 млн га, из них 0,51 млн – под зерно. Самые большие площади были засеяны в Красногвардейском, Джанкойском и Ленинском районах.

Также сообщается, что к 9 декабря озимые взошли на площади 475,8 тыс. гектаров.

Ранее, 9 декабря, стало известно, что на антарктической станции «Восток» весной 2023 года планируют собрать первый урожай арбузов. Об этом сообщила «Известиям» заведующая отделом светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем Агрофизического научно-исследовательского института Гаянэ Панова. Она уточнила, что для эксперимента выбраны лучшие отечественные и зарубежные сорта высокопродуктивных и скороспелых арбузов.