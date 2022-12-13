Кокляев пообещал устроить бой с Дациком и Емельяненко

Вице-чемпион мира по силовому экстриму, восьмикратный чемпион РФ по тяжелой атлетике Михаил Кокляев пообещал провести бой с российским бойцом смешанных единоборств Вячеславом Дациком и бойцом смешанных единоборств, многократным чемпионом России и мира по боевому самбо Александром Емельяненко. Об этом он заявил во вторник, 13 декабря, в ходе пресс-конференции, посвященной турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко».

«После тебя, Вячеслав. Только с тобой подерусь, потом уже мы с Сашей можем подраться. <...> Мне просто интересно выстоять подольше, чем Саша со Славой», — сказал он, присутствуя на пресс-конференции.

Кроме того, после подписания договора Кокляев пообещал сыграть на гармони.

«Гармошка будет потом <...>, когда мы подпишем договор <...> Мне нравится всё, что происходит, всё, что связано с боями, вся эта атмосфера — мне нравится присутствовать в этом хоть как-то», — добавил спортсмен.

Кокляев отметил, что уже три года он работает учителем физкультуры, а с момента его последнего выхода на турнир РЕН ТВ прошло уже два года, и ему «нужно что-то делать».

10 декабря Дацик и его соперник боксер Павел Шульский рассказали о том, как проходит их подготовка к бою. Дацик отметил, что классическим боксерам бывает тяжело боксировать с такими непредсказуемыми бойцами, как он. А Шульский, в свою очередь, заявил, что с Дациком лучше вести поединок более осторожно и технично.

Шульский и Дацик ранее встречались на ринге, но это был тренировочный спарринг.

Поединок Вячеслава Дацика и Павла Шульского станет соглавным событием турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия». Свой предыдущий бой Дацик провел против Александра Емельяненко в сентябре 2022 года. Противостояние завершилось победой Дацика нокаутом в первом раунде.

Главным событием станет поединок российского бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко и популярного видеоблогера Святослава Коваленко. Бой пройдет в формате три раунда по три минуты.

Турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Емельяненко VS Коваленко» пройдет 16 декабря в Москве. Телеканал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире в 23:00 мск.