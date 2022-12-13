Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года
Мир
Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы
Армия
ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости
Армия
В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года
Мир
Великобритания ввела новые санкции против России
Культура
Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
Политика
В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса
Общество
В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши
Мир
Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек
Авто
Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus
Общество
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина
Сюжет:

Сальдо заявил о планах строительства города в Геническом районе Херсонской области

0
Фото: commons.wikimedia.org/Александр Топилин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области планируется построить новый город. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Тяжело в решении: как херсонцы готовились перебраться на левобережье
«Известия» пообщались с теми, кто эвакуировался накануне объявления об укреплении рубежей за Днепром

По его словам, такое предложение было ранее выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным. Так, по поручению российского лидера проект застройки этой территории уже разрабатывается.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в Геническом районе появятся целые новые жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой и условиями для работы правительственных органов.

12 ноября Геническ стал временным административным центром Херсонской области. Как отметил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин, там сосредоточены все основные органы власти.

4 ноября Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года.

Ранее, 30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022