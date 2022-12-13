Сальдо заявил о планах строительства города в Геническом районе Херсонской области

На Арабатской стрелке в Геническом районе Херсонской области планируется построить новый город. Об этом во вторник, 13 декабря, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, такое предложение было ранее выдвинуто президентом РФ Владимиром Путиным. Так, по поручению российского лидера проект застройки этой территории уже разрабатывается.

«Там очень хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение. Место очень привлекательное», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнул, что в Геническом районе появятся целые новые жилые кварталы с необходимой социальной инфраструктурой и условиями для работы правительственных органов.

12 ноября Геническ стал временным административным центром Херсонской области. Как отметил пресс-секретарь заместителя председателя правительства Херсонской области Александр Фомин, там сосредоточены все основные органы власти.

4 ноября Путин во время общения с волонтерами заявил, что обсуждал вопросы восстановления Донбасса. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. В свою очередь, вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что трехлетний план восстановления Мариуполя планируется выполнить за два года.

Ранее, 30 сентября президент РФ по итогам референдумов подписал договоры о включении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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