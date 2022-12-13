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НАК: на границе России за год задержали более 400 украинских националистов

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Российские пограничники за год задержали более 400 украинских националистов и военных преступников. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

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«При попытке пересечения государственной границы в пунктах пропуска задержаны более 400 украинских националистов и лиц, совершивших военные преступления. Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — добавили в комитете.

Директор ФСБ Александр Бортников на совместном заседании НАК и Федерального оперативного штаба сказал, что в приграничных регионах страны значительно увеличилось количество «террористических проявлений».

Как отметили в комитете, по итогам заседания были выработаны дополнительные меры по повышению эффективности противодействия террoристическим угрозам в условиях проведения спецоперации.

В ноябре глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что более 2 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований было возбуждено следователями с 2014 года.

6 октября Бастрыкин сообщал о завершении расследования более 100 уголовных дел в отношении украинских формирований. По его словам, преступления произошли на территории Донбасса и Украины. Он отметил, что работа в этом направлении будет продолжена.

В том же месяце в СКР рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова», обстреливавших Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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