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Переехавшая в Барселону россиянка рассказала о новогодних традициях Испании

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/David Zorrakino
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Блогер, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова, переехавшая в Барселону, рассказала во вторник, 13 декабря, как в Испании проходят новогодние праздники и Рождество.

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Она отметила, что в Испании отмечают Новый год не на такую широкую ногу как в России, но есть свои интересные традиции.

«Как и у многих европейцев, Рождество здесь более значимый праздник, чем Новый год. Его вообще можно назвать главным праздником Испании, который принято отмечать дома в кругу близких», — сказала девушка в беседе с Lenta.Ru.

По словам блогера, в каждом регионе существуют свои традиционные блюда, которые будут представлены на рождественском столе. Большую часть праздничного стола займут различные морепродукты.

«В этот день на столе будут иберийский хамон, различные сыры и Кава (испанское игристое). В Астурии будут кукурузные лепешки с разными начинками и сидр — там он всегда, родина напитка, как-никак. На Канарах любят угощать местной картошкой с кожурой и разными соусами. В Каталонии популярным блюдом рождественского стола является местный традиционный суп с мясом», — перечислила россиянка, добавив, что в Мадриде любят подавать жаркое, а в Галисии — мидии.

Также Бердова рассказала, что в Испании, как и в других городах Европы, есть очень красивая традиция — украшать витрины, школы, площади и церкви различными беленами.

«Белен — это главный рождественский атрибут в Испании. Он представляет собой композицию на библейскую тему: фигурки из различных материалов, изображающие сцены рождения Христа», — объяснила девушка.

В Испании дед Мороз или Санта Клаус называется Папа Ноэль. В новогоднюю ночь испанцы под бой курантов едят 12 виноградин, и были случаи, когда люди умирали, подавившись виноградинкой, добавила она.

Еще перед Новым годом в магазинах нижнего белья традиционно появляются полки с красными трусами, отметила блогер. Испанцы надевают их на Новый год. Эта традиция означает, что красный цвет приносит удачу, отгоняет нечисть и плохих духов.

Череда новогодних праздников заканчивается 6 января — в день трех королей.

«В этот день дети получают подарки, их приносят волхвы, а на столе у всех будет традиционная выпечка — роскон де рейес. Круглый пирог, украшенный глазированными фруктами», — заключила Бердова.

Ранее, 8 декабря, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) стали одним из самых популярных направлений у россиян для празднования Нового года, передает НСН.

В качестве причин такого спроса называют наличие прямых рейсов из России и ее регионов, теплый климат и небольшую продолжительность полета, пишет Life.Ru.

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