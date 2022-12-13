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Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего людей в центре Москвы водителя

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Фото: t.me/ENews112
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Уголовное дело возбуждено против сбившего двух человек в центре Москвы водителя внедорожника Land Rover. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

«В отношении 35-летнего водителя следствием УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами». — Ред.)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

У мужчины не было при себе водительского удостоверения. Кроме того, выяснилось, что он взял автомобиль у своего работодателя.

ДТП произошло ранее днем, 12 декабря. Водитель внедорожника сбил двух человек, переходивших дорогу на Олимпийском проспекте в Москве, и скрылся с места происшествия. Позже его задержали. Как пояснили в столичной прокуратуре, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшие госпитализированы с различными травмами.

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