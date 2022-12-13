Что подарить маме на Новый год 2023 — подарки для дома, хобби, своими руками

Новый год — семейный праздник, в который хочется дарить любовь и тепло родным людям. В жизни каждого есть особый и самый близкий человек, мама. Именно ей хочется преподнести действительно нужный и трогательный подарок, найти вещь, которая вызовет улыбку и будет напоминать о любви еще долго. «Известия» собрали лучшие идеи того, как удивить маму на Новый год.

Идеи для подарка маме на Новый год 2023

Для очень многих мама — это ассоциации с домашним очагом, уютом и теплотой. Если это тот самый случай, то всегда можно подарить маме то, что облегчит ей хлопоты по хозяйству и поможет сэкономить время. Это может быть техника и кухонные принадлежности для готовки: мультиварка, блендер, мультитул, электрическая точилка для ножей, фильтр для воды, разнообразные формы для выпечки, аэронож, таймер и другие гаджеты для кухни. Наверняка порадует маму и красивый фартук или праздничная скатерть, изящная сахарница или заварочный чайник.

Не стоит забывать и о том, что маме будет приятно отдохнуть и отвлечься от домашних дел. Способов позаботиться об этом немало — можно вручить ей сертификат в СПА или на массаж, подарить путевку в санаторий или просто собрать презент из бомбочек для ванны, душистой пены, увлажняющего крема.

Многим женщинам, в том числе и мамам, будет приятно получить в подарок предметы для хобби и увлечений, такие как книга любимого писателя, набор для вышивания, холст и краски, билет на концерт кумира.

Наверняка понравятся маме и аксессуары: шейный платок, изящный браслет, теплые варежки, новая палетка теней, парфюм. Но для этого важно понимать предпочтения и вкусы адресата, чтобы не ставить его в неловкое положение.

Всегда можно сопроводить подарок сладостями или коробкой маминого любимого чая. А практически любые недочеты скрасят искренние и теплые слова, душевный визит и помощь по дому.

Подарок маме на Новый год 2023 своими руками

Даже от взрослого ребенка маме будет приятно получить подарок, сделанный своими руками. Ведь это напоминание о детских годах и трогательных рисунках и поделках, и то, во что точно вложена душа. Как и в детстве, можно преподнести самодельную открытку, но есть немало и других вариантов в зависимости от умений дарителя. Кто-то может нарисовать картину, кто-то связать шарф, кто-то выстрогать фигурку из дерева или создать вазу на гончарном круге. Для начинающих проводятся многочисленные мастер-классы, откуда можно забрать изделие.

Но если вы не мастер «хенд-мейда», отказываться от идеи оригинального подарка не стоит. В продаже немало готовых наборов, позволяющих создавать красивые поделки с нуля. Кроме того, любому человеку под силу сделать коллаж из фото или разукрасить картину по номерам.

Ранее «Известия» предлагали идеи для поздравления любимых мужчин — отцов, братьев, парней, мужей, сыновей и даже друзей коллег. Более 100 идей на любой вкус ищите в специальном материале.