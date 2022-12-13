Эксперт указал на актуальность идеи покупать токены на часть стоимости квартиры

Россияне смогут купить токены на часть стоимости квартиры. Первые подобные предложения могут появиться на рынке уже в I квартале 2023 года. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Константин Ордов 13 декабря сообщил «Известиям», что эта идея суперактуальная и реализуемая при современных цифровых технологиях.

«Особенную ценность токенизация квартир будет иметь при появлении цифрового рубля, а это уже первый квартал 2023 года. Технология блокчейн, на базе которой будет реализована токенизация объектов, способна сделать процесс финансовых транзакций и перехода прав собственности на квартиру прозрачной для участников сделки и контролирующих органов. Реализация смарт-контракта при токенизации позволит окончательно решить проблему обманутых дольщиков, обелить риелторский рынок и снизит риски налоговых претензий», — сказал он.

Как отметил доцент кафедры информатики РЭУ Александр Тимофеев, недвижимость самый надежный объект инвестиций.

«Токены — это новый метод транзакций. Виртуальные токены в блокчейне дают преимущества по сравнению с традиционными способами проведения операций с недвижимостью — ликвидность, прозрачность, безопасности и простоту управления. Благодаря высокой ликвидности и продажи или передачи частями токенизация недвижимости может дать глобальный тренд, где любой имеющий деньги может через интернет провести сделки», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что блокчейн является открытым реестром. Регистрация и подтверждения транзакции в блокчейне не могут быть изменены, а фальсификации невозможны.

«По дорогим объектам недвижимости код токена можно разделить на доли и проводить сделки за часть цены токена. Это дает возможность любому участвовать в торгах с диверсификацией инвесторов, возможность отслеживать транзакции на вторичном рынке. Смарт-контракты работают в среде блокчейн и представляют собой компьютерный код, выполнение соглашений между пользователями без постороннего вмешательства», — сказал Тимофеев.

В сентябре стало известно, что российский Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами с апреля 2023 года. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что для ЦБ первостепенным является доверие со стороны потребителей к этой новой цифровой валюте, его комфорт во время ее использования, а также кибернетическая безопасность цифрового рубля.