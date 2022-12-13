Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года
Мир
Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы
Армия
ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости
Армия
В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года
Мир
Великобритания ввела новые санкции против России
Культура
Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
Политика
В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса
Общество
В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши
Мир
Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек
Авто
Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus
Общество
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина

Эксперт указал на актуальность идеи покупать токены на часть стоимости квартиры

Эксперт Ордов: идея покупать токены на часть стоимости квартиры является суперактуальной и реализуемой
0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне смогут купить токены на часть стоимости квартиры. Первые подобные предложения могут появиться на рынке уже в I квартале 2023 года. Директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, д.э.н. Константин Ордов 13 декабря сообщил «Известиям», что эта идея суперактуальная и реализуемая при современных цифровых технологиях.

Долевая яма: застройщики в 2023 году запустят токены на покупку жилья
Какую прибыль даст вход на стадии котлована и насколько это будет рискованно

«Особенную ценность токенизация квартир будет иметь при появлении цифрового рубля, а это уже первый квартал 2023 года. Технология блокчейн, на базе которой будет реализована токенизация объектов, способна сделать процесс финансовых транзакций и перехода прав собственности на квартиру прозрачной для участников сделки и контролирующих органов. Реализация смарт-контракта при токенизации позволит окончательно решить проблему обманутых дольщиков, обелить риелторский рынок и снизит риски налоговых претензий», — сказал он.

Как отметил доцент кафедры информатики РЭУ Александр Тимофеев, недвижимость самый надежный объект инвестиций.

«Токены — это новый метод транзакций. Виртуальные токены в блокчейне дают преимущества по сравнению с традиционными способами проведения операций с недвижимостью — ликвидность, прозрачность, безопасности и простоту управления. Благодаря высокой ликвидности и продажи или передачи частями токенизация недвижимости может дать глобальный тренд, где любой имеющий деньги может через интернет провести сделки», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что блокчейн является открытым реестром. Регистрация и подтверждения транзакции в блокчейне не могут быть изменены, а фальсификации невозможны.

«По дорогим объектам недвижимости код токена можно разделить на доли и проводить сделки за часть цены токена. Это дает возможность любому участвовать в торгах с диверсификацией инвесторов, возможность отслеживать транзакции на вторичном рынке. Смарт-контракты работают в среде блокчейн и представляют собой компьютерный код, выполнение соглашений между пользователями без постороннего вмешательства», — сказал Тимофеев.

В сентябре стало известно, что российский Центробанк планирует начать тестировать цифровой рубль в операциях с реальными клиентами с апреля 2023 года. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина отметила, что для ЦБ первостепенным является доверие со стороны потребителей к этой новой цифровой валюте, его комфорт во время ее использования, а также кибернетическая безопасность цифрового рубля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022