«Мегафон» предложил корпоративным клиентам альтернативу иностранному ПО

«Мегафон» предложил корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов «МойОфис». Теперь в «МегаФон Облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, а также корпоративная почта, рассказали в пресс-службе компании.

Там отметили, что продуктом можно воспользоваться по подписочной модели (SaaS), срок подключения к платформе не превышает одного дня, при этом клиент не несет затрат на установку и развертывание системы.

Директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям «Мегафона» Александр Осипов подчеркнул, что «облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса».

По данным компании, размещение сервиса в облаке создает функциональную рабочую среду — с помощью решений «МойОфис» можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени «с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира». Это, по словам коммерческого директора «МойОфис» Александра Иванникова, позволяет «повысить эффективность работы до 30%».

В «Мегафоне» подчеркнули, что надежность и безопасность облачного сервиса компании подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1.