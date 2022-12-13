Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года
Мир
Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы
Армия
ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости
Армия
В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года
Мир
Великобритания ввела новые санкции против России
Культура
Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
Политика
В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса
Общество
В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши
Мир
Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек
Авто
Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus
Общество
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина
Сюжет:

В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши

Wildberries: в Москве наблюдается аномальный для декабря рост спроса на зонты, плащи и галоши
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Wildberries отметили аномальный для декабря рост спроса на зонты, плащи и галоши. Из-за резкого изменения погоды и дождей в первый месяц зимы жители Московского региона начали приобретать товары, которые обычно приобретают весной. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе онлайн-магазина.

Осадочки остались: почему Москву затопило, а Петербург замело
Снегопады и морозы избавят столицу от сырости уже в среду, 14 декабря

Так, число заказов зонтов и резиновых сапог с 10 по 12 декабря текущего года взлетело на 21% год к году, плащей — на 90%. Жители столичного региона приобрели на 70% больше дождевиков для обуви — специальных защитных чехлов, которые предотвращают промокание обуви.

Кроме того, на 140% выросло число заказов и противогололедных реагентов — их покупают для частных домов и поселков для предотвращения образования льда из-за неблагоприятных температур.

Жители Москвы и Московской области также стремятся защитить от непогоды и своих питомцев: на 40% выросло число покупок специальных защитных комбинезонов.

12 декабря сообщалось, что из-за тропического ливня в столице было отменено 60 авиарейсов. При этом наибольшие проблемы наблюдались во Внуково, где отменили 23 рейса.

Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 12 декабря в Москве выпало от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 46% от всей месячной нормы. Из-за этого, по словам Тишковца, снежный покров может «сдуться» почти в три раза.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022