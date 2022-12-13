В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши

В Wildberries отметили аномальный для декабря рост спроса на зонты, плащи и галоши. Из-за резкого изменения погоды и дождей в первый месяц зимы жители Московского региона начали приобретать товары, которые обычно приобретают весной. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе онлайн-магазина.

Так, число заказов зонтов и резиновых сапог с 10 по 12 декабря текущего года взлетело на 21% год к году, плащей — на 90%. Жители столичного региона приобрели на 70% больше дождевиков для обуви — специальных защитных чехлов, которые предотвращают промокание обуви.

Кроме того, на 140% выросло число заказов и противогололедных реагентов — их покупают для частных домов и поселков для предотвращения образования льда из-за неблагоприятных температур.

Жители Москвы и Московской области также стремятся защитить от непогоды и своих питомцев: на 40% выросло число покупок специальных защитных комбинезонов.

12 декабря сообщалось, что из-за тропического ливня в столице было отменено 60 авиарейсов. При этом наибольшие проблемы наблюдались во Внуково, где отменили 23 рейса.

Как отмечал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, 12 декабря в Москве выпало от 23 до 33 мм интенсивного обложного дождя, что составляет до 46% от всей месячной нормы. Из-за этого, по словам Тишковца, снежный покров может «сдуться» почти в три раза.