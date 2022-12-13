Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал положительное мнение о российских автомобилях марки класса люкс Aurus. Об этом 12 декабря сообщило издание «Беларусь сегодня».

«Aurus сделали, скоро доведут эту машину — будет приличного уровня, не хуже Mercedes», — заявил белорусский лидер в ходе встречи с руководителями регионов.

Кроме этого, Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия намерены вместе развивать собственные компетенции и производство — в том числе автомобильное. Об этом, по словам белорусского лидера, он договорился с президентом России Владимиром Путиным.

Он отметил, что в России уже запустили сборку «Москвичей», продолжает работу АвтоВАЗ, а в Белоруссии выпускают китайские Geely. Также Лукашенко напомнил о планах возродить марку «Волга».

«Грузовой автотранспорт — у нас КамАЗ, МАЗ, у нас предостаточно, чтобы рынок насытить. Тракторное производство, сельхозмашиностроение — без проблем», — цитирует Лукашенко издание.

12 декабря в Санкт-Петербурге состоялось официальное открытие первого шоу-рума автомобилей Aurus. В нем представлено два автомобиля бренда — Aurus Senat и Aurus Komendant.

Ранее, 28 ноября, стало известно, что на заводе в Елабуге стартовало серийное производство российских внедорожников Aurus Komendant. По информации компании, доля российских материалов и комплектующих в Komendant составляет 70%. Это основные узлы автомобиля, силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. Komendant сертифицирован в качестве «автомобиля специального назначения для защиты жизни и здоровья водителя и пассажиров».