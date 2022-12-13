Беременная девушка в Москве случайно выпала из окна второго этажа

19-летняя беременная девушка выпала из окна дома со второго этажа в Москве. По данным «Известий», инцидент произошел накануне на улице Нижегородская.

По предварительным данным, она выпала из окна из-за неосторожности. Со слов самой пострадавшей, в этот момент она поправляла занавеску на балконе.

В настоящее время она госпитализирована в реанимацию. У девушки диагностировали перелом костей левой конечности и таза. Пострадавшая находится 33-й неделе беременности (семь месяцев). По факту произошедшего проводится проверка.

В августе сотрудники МЧС спасли беременную девушку, которая едва не утонула, упав в Москву-реку на Пресненской набережной. Тогда она на шестом месяце беременности отмечала свой день рождения, после празднования в ресторане будущая мама направилась к такси. Москвичка побежала в сторону набережной, но споткнулась и упала в воду.