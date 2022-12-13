Жители Липецкой области отдали мошенникам 243 млн рублей в 2022 году

С начала 2022 года интернет-мошенники выманили у жителей Липецкой области свыше 243 млн рублей. Об этом сообщает LipetskMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным правоохранительных органов, за 11 месяцев зарегистрировано почти 2,7 тыс. преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. В суд направлено 591 уголовное дело, еще 415 дел находятся на расследовании.

В основном жителей региона обманывают при продаже товаров на сайтах объявлений. Кроме того, липчан уговаривают оформлять кредиты или перечислять накопления на посторонние счета. Зарегистрировано хищение средств с банковских карт с использованием фишинговых ссылок.

По сравнению с 2021 годом количество случаев мошенничеств снизилось, при этом сумма ущерба выросла на 13 млн рублей.