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Появились кадры последствий подрыва моста под Мелитополем боевиками ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 13 декабря появились кадры последствий подрыва моста под Мелитополем украинскими боевиками. Движение по мосту закрыто. Машины следуют в объезд — специалисты прокладывают дорогу по грунту.

На кадрах видно, что дорожное полотно не разрушено. Опоры получили повреждения, но мост не рухнул.

Ранее, 12 декабря, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что украинские диверсанты повредили мост в селе Константиновка в восточном пригороде Мелитополя Запорожской области. По его словам, у опоры моста была заложена взрывчатка.

Председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин указал, что сухопутный коридор в Крым не пострадал, даже несмотря на попытку подрыва моста.

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