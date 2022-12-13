Бут назвал происходящее в тюрьмах США пыткой над ментальным состоянием человека

Происходящее в тюрьмах США можно назвать длинной пыткой над ментальным состоянием человека. Об этом 13 декабря написал россиянин Виктор Бут в Telegram-канале.

Он отметил, что людей в американских тюрьмах низводят до уровня скота.

В частности, Бут рассказал, что слышал о суровых условиях содержания российского IT-специалиста Евгения Никулина, и намерен добиваться возвращения соотечественника на родину.

Непростая ситуация сложилась и у другого российского IT-специалиста, Александра Винника, которого, как убежден Бут, несправедливо задержали в Греции.

Виктор Бут пробыл в американской тюрьме более 12 лет. В марте 2008 года его арестовали в Таиланде по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил россиянина к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

8 декабря 2022 года Бута обменяли на осужденную в России баскетболистку из США Бриттни Грайнер.

После освобождения Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме. А самым тяжелым в заключении, по его словам, было отсутствие общения с родными и друзьями.

Бывший окружной судья США Шира Шейндлин, которая приговорила Бута к 25 годам, рассказала, что считает его бизнесменом, а не террористом и не верит, что он хотел убивать американцев.