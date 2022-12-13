Трехуровневую развязку в Тюмени сдадут не ранее конца 2024 года

Власти Тюменской области назвали примерные сроки готовности масштабного объекта, трехуровневой развязки на Мельникайте – Дружбы в Тюмени. Ее достроят и полностью сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года.

Как рассказал в эфире «Вести FM» начальник главного регионального управления строительства Павел Перевалов, сейчас на развязке проводятся работы по монтажу опор. Специалисты разрабатывают проектную документацию на продолжение улицы Мельникайте. Эта дорога должна выводить автомобили в сторону Велижановского тракта.

Перевалов подчеркнул, что строительство объекта проходит в несколько этапов. Конец 2024 года — это общий срок окончания работ, и это не означает, что до этого время там невозможно будет проехать. Движение планируется открывать постепенно, отмечает megatyumen.ru.

Чиновник заверил, что все дорожные работы в Тюменской области идут в соответствии с графиком. Простоя не было ни на один день, несмотря на проблемы с поставками оборудования.

«Наш город» пишет, что из регионального бюджета на строительство дорожной развязки Мельникайте – Дружбы в Тюимени выделят около 1 млрд рублей. Еще более 3 млрд рублей привлекут из средств инфраструктурного кредита.

Ранее сообщалось об открытии в тестовом режиме движения по новому участку улицы Андрея Бушуева в Тюменской слободе в Тюмени. В частности, открыли отдельную переходно-скоростную полосу для въезда и выезда со стороны примыкания автомобильной дороги «Обход города Тюмени».