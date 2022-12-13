Экс-президент Монголии проходит по делу о хищении угля в стране

Бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов, губернатор и чиновники администрации прошлого главы государства связаны с делом о хищении угля. Об этом сообщило 13 декабря местное издание News Press со ссылкой на данные заместителя следственного отдела Антикоррупционного комитета страны.

«Следующие должностные лица участвовали в деятельности по добыче, транспортировке угля и приобретении товаров и услуг на государственные средства: бывший президент Монголии Халтмаагийн Баттулга, бывший председатель АП (администрация президента) президента Шижир, бывший министр развития транспорта Ганбат», — говорится в сообщении издания.

Также среди лиц, связанных с этим делом, перечислены ряд членов парламента, бывший председатель АП президента Энхболд, губернатор Южногобийского аймака Монголии Сэддорж, представитель Собрания представителей граждан Южногобийского аймака Эрдэнэ-Очир, экс-губернатор Южногобийского аймака Бадраа, бывшие исполнительные директора частной компании «Эрдэнэс Таван Толгой» Ариунбол и Ганхуяг и учредитель группы компаний «Монгол эрхэт» Мандахбаяр. Отмечается, что согласно конституции Монголии, их вину определит только суд.

Также известно, что на сегодняшний день в качестве обвиняемых числятся 35 человек. Из них семь человек за взяточничество, 16 — за дачу взятки, восемь — за превышение должностных полномочий и два — за незаконное обогащение

В начале декабря в Монголии начались массовые протесты после новостей о краже угля, предназначенного для поставок в Китай. По данным ряда СМИ, сумма украденного угля варьируется от $1,8 до $12,9 млрд. Протестующие требовали озвучить имена тех, кто причастен к краже угля.

8 декабря стало известно, что по делу о хищении угля были задержаны на двое суток экс-глава госкомпании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг, а также его родственники и ряд бизнесменов.