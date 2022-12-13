На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов

При попытке пересечения госграницы России за год задержаны более 400 украинских националистов и военных преступников. Об этом 13 декабря сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

«Не допущен въезд в Российскую Федерацию 1026 лиц, причастных к террористической деятельности», — добавили в комитете.

В ноябре глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что более 2 тыс. уголовных дел о преступлениях украинских вооруженных формирований было возбуждено следователями с 2014 года.

В конце октября в СКР рассказали о преступлениях задержанных командиров «Азова», обстреливавших Мариуполь.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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