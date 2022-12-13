Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство установит причины задержания российского журналиста в Сербии
Мир
В Еврокомиссии заявили о разногласиях по поводу потолка цен на газ
Общество
Комитет Совфеда одобрил запрет суррогатного материнства для иностранцев
Экономика
Цены на новостройки в Москве продолжили расти
Общество
В РФ с начала года предотвратили 123 террористических преступления
Происшествия
Жена главного дирижера ансамбля «Донбасс» погибла при обстреле ВСУ
Мир
Глава Нацполиции Украины назвал жителей Донбасса главной проблемой
Общество
Москвичей предупредили о сильном снегопаде 14 декабря
Происшествия
Власти Брянской области сообщили о ночном обстреле Клинцов со стороны ВСУ
Происшествия
Два автобуса попали в ДТП во Владимирской области
Мир
СМИ указали на истощение у Киева боеприпасов для С-300 и ЗРК «Бук»
Мир
Глава МО Индии сообщил о попытке армии Китая пересечь границу страны
Сюжет:

Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

0
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ближайшие выходные в Москве ожидается нормальная зимняя погода, днем — небольшой снег и до 4–6 градусов мороза. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 13 декабря.

Осадочки остались: почему Москву затопило, а Петербург замело
Снегопады и морозы избавят столицу от сырости уже в среду, 14 декабря

Синоптик отметил, что в ночь на пятницу ожидается еще один снегопад, местами сильный, передает НСН.

«И при усилении ветра до 17 м/с будут метель и снежные заносы. Температура в пятницу днем будет от 0 до минус 2 градусов, ночью — –3–5 градусов. И днем в пятницу снег продолжит идти, но будет более умеренным», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

На дорогах возможны снежные заносы и сугробы высотой до 20 см, пишет REGNUM.

В выходные в столице ночью ожидается от –5 до –10 градусов. В Подмосковье может быть и ниже. А днем прогнозируются 4–6 градусов мороза, будет облачно и небольшой снег.

Также Вильфанд отметил, что к выходным в Москве уже не будет гололедицы.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг. Синоптик отметил, что в среду, 14 декабря, погода будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше, пишет Life.Ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022