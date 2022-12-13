Вильфанд рассказал о погоде в Москве на выходных

В ближайшие выходные в Москве ожидается нормальная зимняя погода, днем — небольшой снег и до 4–6 градусов мороза. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил во вторник, 13 декабря.

Синоптик отметил, что в ночь на пятницу ожидается еще один снегопад, местами сильный, передает НСН.

«И при усилении ветра до 17 м/с будут метель и снежные заносы. Температура в пятницу днем будет от 0 до минус 2 градусов, ночью — –3–5 градусов. И днем в пятницу снег продолжит идти, но будет более умеренным», — сказал Вильфанд агентству городских новостей «Москва».

На дорогах возможны снежные заносы и сугробы высотой до 20 см, пишет REGNUM.

В выходные в столице ночью ожидается от –5 до –10 градусов. В Подмосковье может быть и ниже. А днем прогнозируются 4–6 градусов мороза, будет облачно и небольшой снег.

Также Вильфанд отметил, что к выходным в Москве уже не будет гололедицы.

Ранее в этот день Вильфанд предупредил о надвигающемся на Москву снегопаде и сильном ветре в среду и в ночь на четверг. Синоптик отметил, что в среду, 14 декабря, погода будет ближе к норме. Преимущественно в ночное время ожидается сильный снег, из-за чего гололедицы станет меньше, пишет Life.Ru.