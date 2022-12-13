Аналитик заявил об отсутствии проблем для РФ из-за прекращения поставок Loongson

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин во вторник, 13 декабря, рассказал «Известиям», как скажется на России запрет поставок в страну китайских процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch.

Как отметил эксперт, данные процессоры используют мипс-архитектуру. Она создавалась с 2002 года и используется в собственных решениях в Китае.

«В России на ней никто ничего не строил, были какие-то пробы пера, но не более того. Если говорить про глобальную ситуацию, то на эти процессоры никто и не собирался делать ставку — у китайцев не было собственного производства, а чипы делали TCMC и другие фабрики», — подчеркнул Муртазин.

По словам специалиста, запрет на поставку процессоров в РФ носит формальный характер и связан с тем, что данные процессоры создаются с использованием американских технологий.

«Главное, что нужно понимать из всей этой ситуации, что проблемы никакой нет. На потребительском рынке они вообще никак не предоставлены, да и на профильном тоже», — заключил Муртазин.

О соответствующем решении Пекина стало известно ранее в этот день. По словам источников, технология признана стратегически важной, так как используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Корпорация Loongson была основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD.

В июне управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко рассказал «Известиям» о процессорах Baikal-S, которые, по словам эксперта, стали самой удачной и конкурентоспособной разработкой в российской IT-индустрии.

Он напомнил, что компания «Байкал электроникс» — одна из ведущих в России в производстве процессоров. Организация выпускает три линии процессоров для разных целей. Baikal-S, по мнению эксперта, считается наиболее удачной в IT-индустрии России.