Небинарный чиновник покинул минэнерго США после обвинения в краже чемоданов

Небинарный сотрудник министерства энергетики США Сэм Бринтон, обвиняемый в краже чемоданов в двух аэропортах, больше не работает в ведомстве. Об этом 12 декабря сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителя министерства.

В министерстве не уточнили, подал ли чиновник в отставку или был уволен.

«По закону министерство энергетики не может комментировать кадровые вопросы», — сказал представитель ведомства.

По данным полиции, Бринтон украл два чемодана — один стоимостью $3670 в аэропорту Лас-Вегаса в июле и второй стоимостью $2325 в аэропорту Миннеаполиса в сентябре. Чиновнику грозит до 10 лет тюрьмы за предполагаемую преступление.

О том, что Бринтона обвинили в краже чемоданов, стало известно 29 ноября. Газета New York Post, ссылаясь на запись с камер видеонаблюдения, утверждает, что Бринтон забрал чужой чемодан, снял с него бирку и покинул аэропорт. Сам чиновник сначала отрицал кражу, но затем признался, что случайно взял чужой багаж. По его словам, свою ошибку он осознал только в отеле. После этого Бринтон «стал нервничать» и спрятал содержимое багажа.

Бринтон был назначен на должность зама помощника секретаря по утилизации ядерных отходов в управлении ядерной энергии министерства энергетики США в феврале. Его назначение вызвало волну критики со стороны американцев, которые усомнились, что он сможет быть воспринят серьезно при международных переговорах из-за одежды.