Жители Псковской области отдали мошенникам больше 12 млн рублей

За минувшую неделю 28 жителей Псковской области стали жертвами мошенников. Потерпевшие лишились больше 12 млн рублей.

По данным региональной прокуратуры, в 15 случаях злоумышленники звонили псковичам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или банков. Они сообщали потерпевшим, что на них якобы оформлены несанкционированные кредиты, пишет Псковское агентство информации. Для предотвращения операции от потерпевших требовали перечислить деньги на «безопасный» счет.

Еще пятерым псковичам мошенники сообщили о ДТП с участием родственников потерпевших. Для освобождения родственников от ответственности злоумышленники требовали заплатить, пишет Псковская лента новостей.

Также злоумышленники обманывали граждан с продажей товаров онлайн, трудоустройством и получением дохода на финансовом рынке. В регионе возбуждено 26 уголовных дел.

На прошлой неделе жертвой мошенников стала 36-летняя жительница Твери. Злоумышленники убедили потерпевшую, что на ее имя оформлен кредит. Женщина перечислила 2,1 млн рублей на посторонний счет.