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Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина

В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина

Песков: послание президента Федеральному собранию 27 декабря не планируется
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не планируется проводить 27 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившиеся сообщения в СМИ.

Ранее в этот день источник «РИА Новости» в Госдуме заявил, что прошла информация о том, что послание президента может состояться 27 декабря.

«Нет, это неправильное сообщение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Известий».

Днем ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года, но даты надо уточнять. Песков также сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года точно не будет, но у главы государства будет возможность пообщаться с журналистами в ходе рабочих поездок.

Последнее послание Путина Федеральному собранию было 21 апреля 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Итоговая пресс-конференции президента проходит в декабре с 2012 года. В прошлом году она состоялась 23 декабря.

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