В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию не планируется проводить 27 декабря. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя появившиеся сообщения в СМИ.
Ранее в этот день источник «РИА Новости» в Госдуме заявил, что прошла информация о том, что послание президента может состояться 27 декабря.
«Нет, это неправильное сообщение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналиста «Известий».
Днем ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Путин обратится с посланием до конца года, но даты надо уточнять. Песков также сообщил, что большой пресс-конференции Путина до Нового года точно не будет, но у главы государства будет возможность пообщаться с журналистами в ходе рабочих поездок.
Последнее послание Путина Федеральному собранию было 21 апреля 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.
Итоговая пресс-конференции президента проходит в декабре с 2012 года. В прошлом году она состоялась 23 декабря.